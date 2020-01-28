Новый Nissan Qashqai будет представлен осенью

Компания Nissan обновит две популярные модели и выпустит новый электромобиль. В этом году будут представлены Qashqai третьего поколения и новый X-Trail.

По данным портала Autocar, X-Trail может быть презентован нынешним летом. Прототип автомобиля уже был протестирован в США, где X-Trail и Qashqai продаются как Rogue и Rogue Sport соответственно. На шпионские снимки попал значительно переработанный дизайн приборной панели с большим, установленным отдельно центральным дисплеем с переключателями и кнопками быстрого доступа, а не сенсорными элементами. Также в автомобиле есть отдельный маленький экран для климат-контроля и цифровой дисплей, пишет "Российская газета".

Новый Qashqai ориентирован на европейский рынок, где он остается самой продаваемой моделью Nissan. Предполагается, что новинку представят на автосалоне во Франкфурте в сентябре. Кроссовер получит довольно серьезные изменения в экстерьере (скорее всего, с использованием элементов нового Juke, а также представленного в марте прошлого года концепта IMq). Радикальные перемены ожидаются и в интерьере: это касается и дизайна приборной панели, и информационно-развлекательной системы.

Новый Qashqai, вероятнее всего, выпустят на адаптированной модульной платформе CMF (Common Module Family). Кроме этого, не исключено, что кроссовер лишится дизельного мотора: сегодня Nissan активно занимается электрификацией своих моделей. Поэтому в линейку войдут две новые гибридные системы. Одна из них - ePower: она использует бензиновый двигатель в качестве генератора для зарядки аккумуляторов электродвигателей. В Японии этой системой уже оснащены 70% проданных Nissan Notes. Вторая гибридная система построена с использованием ноу-хау от партнера компании по альянсу - Mitsubishi. Также Qashqai оснастят маломощными бензиновыми двигателями в сочетании с умеренно-гибридной установкой для снижения выбросов.

Полностью электрической эта модель пока не будет. В 2021 году Nissan планирует выпустить новый электрический внедорожник, который будет основан на концепции Ariya, показанной на прошлогоднем автосалоне в Токио. В Сеть уже просочились данные о том, что дальность хода автомобиль будет более 480 км, а разгон до 96 км/ч составит менее 5 секунд. Ariya оснастят самой передовой технологией автономного вождения Nissan - ProPilot 2.0, схожей с той, что есть у Tesla.

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