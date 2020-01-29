Белорусский авторынок в 2019 году вырос на 22%

Автомобильный рынок Белоруссии по итогам 2019 года вырос на 22% и составил 64504 машин. Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), лидером продаж в этой республике в прошлом году стала российская марка LADA, реализовавшая 16281 автомобиль (+55,3%).

Второе месте заняла Renault с показателем 11895 проданных машин, что на 5,2% больше по сравнению с 2018 годом. На третьей строчке идет Volkswagen, чей результат составил 7919 автомобилей (+14,2%). Замыкают пятерку лидеров Geely (6894 шт., рост в 2,1 раза) и KIA (4029 шт., +50,2%).

Самой продаваемой моделью в Белоруссии по итогам 2019 года остается LADA Vesta, чья реализация составила 7585 автомобилей. Второе место занял седан Volkswagen Polo с показателем 5804 машины. Третий результат показал кроссовер Geely Atlas – 3320 реализованных автомобилей. В ТОП-5 самых популярных моделей в Белоруссии также вошли KIA Rio (2906 шт.) и LADA XRAY (2839 шт.).





Быстро узнать стоимость этих и других автомобилей на российском рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».