Китайский вирус наносит удар по местному автопрому

Вспышка смертельно опасного вируса в китайской провинции Хубэй может серьезно осложнить жизнь автомобильной промышленности. Некоторые западные компании уже объявили об эвакуации экспатов из КНР. Из-за ограничения перемещений внутри Китая затормозились многие бизнес-процессы, под угрозой графики выпуска на рынок новых моделей и строительства новых заводов.

Как пишет портал «Колеса.ру», Ухань – это один из очагов китайского автопрома, с множеством крупных заводов, которые производят автомобили и комплектующие для них. Вспышка вируса выпала на китайский Новый год и каникулы, на время которых многие предприятия останавливают работу – как минимум на неделю, положенную по закону, а некоторые дают сотрудникам корпоративные отпуска на две-три недели. Это значит, что пока невозможно точно определить, сколь негативным окажется влияние эпидемии на состояние китайского автопрома: большинство заводов должны вернуться в плановый ритм работы только на следующей неделе или позже, но эксперты уже бьют тревогу. Западные менеджеры, которых в Китае тысячи, живут по своему графику и уже столкнулись с трудностями в работе: для переговоров требуется много и часто ездить по стране, но расползающаяся вместе с вирусом карантинная зона не позволяет этого делать. На пути товаров и грузов тоже возникли сложности с досмотром. Но главное – людям просто страшно, и они, конечно, ставят свою жизнь выше бизнес-интересов.

Французская Groupe PSA уже объявила об эвакуации 38 своих сотрудников из Уханя, при этом сразу во Францию их, конечно, никто не отпустит – сначала нужно пройти двухнедельный карантин в Чанше (провинция Хунань, соседняя по отношению к Хубэй), и если у них не будет выявлено симптомов поражения коронавирусом, то их отпустят домой.

Другие западные компании, у которых в Китае СП, своих сотрудников пока не вывозят, но, по данным издания Automotive News, рекомендовали им воздержаться от поездок по стране, и особенно в город Ухань, а также внимательно относиться к рекомендациям местных властей по профилактике заболевания.

К моменту окончания каникул, то есть через неделю, ситуация с вирусом будет более-менее понятной, но пока прогноз негативный. Это значит, что если он сбудется, то огромное число людей, уехавших на каникулы навестить родственников (общая практика в Китае), просто не смогут добраться до своих рабочих мест, и как в таких условиях будут функционировать предприятия, пока непонятно – скорее всего, будут простаивать. Ну а если коронавирус начнет активно распространяться за пределами Китая, то последствия будут гораздо более тяжелыми, но их масштаб сейчас вряд ли кто-либо способен оценить.