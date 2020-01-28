Российский рынок LCV в 2019 году остался на шестом месте в Европе

Российский рынок LCV, который в 2019 году перестал расти, тем не менее остался на шестом месте в европейском первенстве. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в прошлом году увеличились на 2,8% до 2 млн 189 тыс. 324 единиц.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонн стала Франция, где этот сегмент составил 478375 автомобилей (+4,5%). Второе место занимает Великобритания с показателем 365778 проданных машин (+2,4%), а третью строчку – Германия, чей рынок LCV составил 304965 штук (+6,9%). Далее идет Испания, где было реализовано 215164 легких коммерческих автомобиля (+0,3%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Италия, где было реализовано 187725 машин (+3,4%).

Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна остается на шестом месте в европейском первенстве. По данным агентства «АВТОСТАТ», продажи легких коммерческих автомобилей в России в 2019 году остались на прежнем уровне и составили 112122 единицы.