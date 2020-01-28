В Тольятти построят завод по производству автомобильных запчастей

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Тольятти» в Ставропольском районе Самарской области построят завод по производству пластмассовых запчастей для автомобилей.

Как сообщает портал RosTender.info, администрация ОЭЗ объявила тендер на подготовку проекта будущего завода. Стоимость проектно-изыскательских работ оценивается в 22 млн рублей. Деньги поступят из областного бюджета и средств ОЭЗ. Заявки от участников тендера принимают до 12 февраля, 19 февраля подведут его итоги.

Проект, как ожидается, будет готов в течение 130 дней. Как следует из конкурсной документации, к созданию завода планируют приступить в сентябре 2020 года, завершить строительство – в июне 2021-го. Здесь будут производить запчасти для автомобилей из пластмасс. Мощность завода составит до 3 млн 250 тыс. штук в год, после расширения ее доведут до 6,5 млн штук. На первом этапе численность рабочих на производстве составит 78 человек, административно-управленческого аппарата – 22 человека.