FAW осенью привезет в Россию новые кроссовер и седан

Компания FAW осенью 2020 года выведет на российский рынок две новые модели – кроссовера FAW X60 (Т77) и седан С класса.

Напомним, в настоящее время FAW реализует в России две модели: кроссоверы Besturn Х80 и Besturn Х40. В 2019 году 70% объема продаж пришлось на долю флагмана Besturn Х80, 30% – на долю компактного городского кроссовера Besturn X40, сообщает пресс-служба FAW.

Ожидается, что в текущем году продажи между моделями Besturn Х80 и Х40 будут распределяться в пропорции 50% на 50%. При этом FAW планирует увеличить реализацию автомобилей в России на 25%. Этому призваны способствовать в том числе планируемый вывод на рынок двух новых моделей, а также развитие каналов сбыта: в 2020-м FAW планирует открыть 20 новых дилерских центров в различных регионах России. По итогам 2019 года компания FAW увеличила продажи в России на 7% до 1519 автомобилей.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».