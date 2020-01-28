Chery раскрыла подробности о новом Tiggo 8 для России

Российские дилеры Chery в марте начнут продажи нового полноразмерного семиместного кроссовера Chery Tiggo 8.

Как сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус», автомобиль построен на модульной платформе T1X, которая является совместной разработкой Chery с компанией Jaguar Land Rover, в рамках альянса Chery Jaguar Land Rover Automobile Co., Ltd. На ней уже спроектированы кроссоверы Tiggo 4, Tiggo 7, а теперь и Tiggo 8.

Кроссовер Tiggo 8 является самым крупным SUV в линейке Chery: его длина составляет 4700 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1705 мм, колесная база – 2710 мм. Клиренс кроссовера Chery Tiggo 8 равен 190 мм, угол въезда – 20 градусов, угол съезда – 23 градуса. Передняя подвеска – независимая типа McPherson, задняя – независимая многорычажная.

Что касается объема багажника, то для 5-местной конфигурации он составляет 892 литра, при сложенных сиденьях второго ряда – 1932 литра, в 7-местной конфигурации он равен 193 литра.

Напомним, помимо кроссовера Tiggo 8 в 2020 году на российском рынке появятся и другие новинки от Chery. Так, во втором квартале 2020-го список комплектаций Tiggo 4 будет расширен до пяти, в третьем квартале ожидается появление Tiggo 7 Pro, в четвертом квартале – Tiggo 2 Pro.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года российские дилеры Chery реализовали 6358 автомобилей, что на 13% больше по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус». Как отмечается, появление в модельном ряду Chery кроссоверов Tiggo 7 и Tiggo 4 позволило компании продемонстрировать стабильный ежемесячный рост.





Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».