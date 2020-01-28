Авторынок Литвы в 2019 году вырос на 41%

Продажи новых легковых автомобилей в Литве по итогам 2019 года составили 50829 единиц, что на 41,3% больше, чем в 2018-м (35966 шт.). Такие предварительные данные сообщает портал AutoTyrimai, ссылаясь на исходные цифры, предоставленные Государственным предприятием «Регитра».

При этом в декабре 2019 года было зарегистрировано 3618 автомобилей. Из них легковых - 3288 шт. (рост на 34%), легких коммерческих - 330 шт. (+4,1%). Лидером на рынке новых автомобилей среди брендов остался Fiat (1479 шт.), на втором месте - Toyota (338 шт.), на третьем - Skoda (316 шт.). Самый популярный среди премиальных брендов - Audi.

В модельном рейтинге на рынке новых легковых автомобилей в декабре по-прежнему с большим отрывом от других лидирует Fiat 500, на него приходится почти 28% продаж (реализован в количестве 919 шт.). Самый популярный на рынке новых коммерческих автомобилей в стране - Fiat Doblo.

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