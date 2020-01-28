Стали известны сроки старта продаж Skoda Karoq в России

Кроссовер Skoda Karoq, производство которого уже налажено на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде, поступит в продажу 14 февраля. Как сообщает издание «Авторевю», на начальном этапе будет доступен только Karoq с турбомотором 1.4 TSI (150 л.с., 250 Нм) с передним приводом и классическим 8-ступенчатым «автоматом» по цене 1 млн 515 тыс. рублей.

Машины с базовым атмосферником 1.6 (110 л.с., 155 Нм) в автосалонах появятся не раньше апреля. Таким кроссоверам положены 5-ступенчатая «механика» или 6-ступенчатый «автомат», привод только передний. Такие автомобили также будут доступны в самой простой комплектации Active, но в продаже самые доступные варианты появятся не раньше июня.

Позже всех к дилерам придут полноприводные «Кароки» – их придется ждать как минимум до октября. Они будут иметь турбомотор 1.4 TSI (150 л.с., 250 Нм), муфту в приводе задних колес и 6-ступенчатый «робот» DSG с двумя сцеплениями.

По оценкам коммерческого директора ГК «Автомир» Виталия Грошенкова, при объеме продаж в 100 тыс. автомобилей Skoda, доля Karoq в модельном миксе должна составить от 20 до 25%. А с появлением в арсенале модели «проверенного» атмосферного двигателя объемом 1,6, который будет доступен с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, так и «механикой», ожидаемый объем продаж Karoq может увеличиться до 30%.

«Основными конкурентами нового Skoda Karoq на российском рынке станут Hyundai Creta, Nissan Qashqai, Renault Arkana, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan. Но главным в этом списке станет новая модель Seltos от KIA, преимущества Karoq перед которым заключаются в технической оснащенности, привлекательном для рынка ценовом позиционировании в комфортном ценовом диапазоне», – говорит директор автоцентра АВТОПОРТ-КЛЮЧАВТО (официальный дилер Skoda) Константин Калачёв.

Подробнее о перспективах нового кроссовера Skoda Karoq на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

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