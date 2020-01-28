В 2019 году в России стало на 80 автодилеров меньше

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках проведенного мониторинга установили, что на середину января 2020 года в нашей стране насчитывалось 3 370 официальных дилерских центров* по продаже и обслуживанию легковых автомобилей.

Отметим, что за прошедший год их количество уменьшилось на 80 (в январе 2019-го было 3 450 дилеров). При этом снижение числа дилерских центров за этот период объясняется тем, что было расторгнуто 544 дилерских контракта, а новых заключено – 464.

Из брендов, дилерские сети которых сократились наиболее заметно, стоит отметить Ford и Lifan. Если у американского автопроизводителя стало на 53 дилера меньше, то у китайского – на 37. Еще одна марка из КНР – Chery – «потеряла» 15 дилеров. У GM-AVTOVAZ таковых оказалось 14. У целого ряда брендов число «ушедших» дилеров составило менее 10. Также стоит отметить, что немало дилерских центров перешло в разряд сервисных.

Среди тех производителей, которые в 2019 году нарастили свои дилерские сети, тоже выделяются китайские. Например, Haval, который открыл собственный автозавод в России, увеличил количество дилеров на 54. JAC после пятилетнего перерыва заключил дилерские контракты с 49 компаниями. У Changan прибавилось 20 дилеров, у Geely – 19.

Отечественная LADA, которая обладает крупнейшей дилерской сетью в России, увеличила число официальных представителей на 12. Кроме этого, вернувшийся в РФ Opel пока обзавелся 10 дилерами. Впрочем, как заявляют в самой компании, их количество со временем будет расти.

Полный список автодилеров по городам России смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* Без учета отдельных сервисных центров