KIA закрывает дилерский центр в Барнауле

Официальный дилер KIA в Алтайском крае – компания «Барнаул Моторс» – утрачивает свой статус с 1 февраля 2020 года. Об этом порталу «Континент Сибирь» сообщили в пресс-службе «КИА Моторс Россия и СНГ», добавив, что еще три месяца компания будет предоставлять услуги сервиса. Напомним, компания «Барнаул Моторс» также является официальным дилером GM-АВТОВАЗ, а в конце 2019 года портфель группы компаний пополнил китайский бренд Haval.

На сегодня в Алтайском крае двое официальных дилеров KIA – помимо «Барнаул Моторс» им является также «Реал Моторс». В 2019 году «КИА Моторс Россия и СНГ» утвердила кандидатом в официальные дилеры в Алтайском крае группу компаний «АлтайЕвроМоторс», официально представляющей в регионе бренды Volkswagen, Audi, Toyota и Lexus. Предполагается, что салон KIA может быть запущен на бывшей площадке дилерского центра Audi, так как с 1 января 2020 года «АлтайЕвроМоторс» перешла из статуса официального дилера в статус авторизованного сервисного партнера Audi в Барнауле. На текущий момент салон KIA пока не открыт.

Добавим, что на 13 января 2020 года в 99 городах России действует 197 официальных дилеров KIA. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году российские дилеры KIA реализовали 225901 автомобиль – это на 1% меньше, чем годом ранее. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 12,8% против 12,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

В каких еще городах есть дилерские центры KIA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».