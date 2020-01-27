«Заряженные» версии MINI станут электромобилями

Семейство спортивных моделей MINI JCW ждет неминуемая электрификация, заявил порталу Motoring.com глава отдела коммуникаций британской марки Андреас Лампка. Он отметил, что характеристики мощности и крутящего момента электродвигателей впечатляют, и дал понять, что было бы неразумно не пользоваться преимуществами электрических силовых установок при разработке топ-версий новых MINI.

В то же время инженерам британской марки предстоит потрудиться, чтобы экологически чистые MINI JCW не воспринимались как бездушные автомобили, пишет портал Motor.ru. «Эмоциональная привлекательность JCW – это их звук», – подчеркнул Лампка и добавил, что пока проблема акустического восприятия электрокаров не решена. При этом он не считает, что задача создать харизматичный электрокар не решаема: в качестве примера яркого и эмоционального автомобиля «на батарейках» менеджер MINI назвал Porsche Taycan.

В будущем на электрические силовые установки перейдут все модели MINI, причем исключение не будет сделано даже для четвертого поколения лимитированной серии MINI JCW GP. В настоящий момент единственным MINI на электротяге является хэтчбек Cooper SE, представленный прошлым летом. Силовая установка модели унифицирована с электрокаром BMW i3.

Ожидается, что в течение трех лет гамму британской марки пополнит семейный микровэн с электрифицированной силовой установкой и компактный электрический ситикар размером с Smart ForFour. Смена поколения хэтчбеков MINI Cooper вряд ли состоится до 2024 года.

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