Обновленные Infiniti QX50 и QX80 появятся в России осенью

Обновленные кроссоверы Infiniti QX50 и QX80 2020 модельного года ожидаются на российском рынке осенью нынешнего года, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе японской марки.

Напомним, ранее компания Infiniti расширила специальное кредитное предложение со сниженной ставкой 0,1% годовых. Так, с 1 января 2020 года программа стала доступна для моделей Infiniti QX50, QX60 и QX80.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года российские дилеры Infiniti реализовали 3479 автомобилей, что на 25% ниже показателя годичной давности. Бестселлером марки на российском рынке в прошлом году остается кроссовер QX50, чьи продажи увеличились на 5% до 1333 единиц. На второе место вышел внедорожник QX80, на котором остановили свой выбор 1111 покупателей (+6%). Замыкает тройку лидеров кроссовер QX60 с показателем 848 реализованных автомобилей (-28%).

Какие еще модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».