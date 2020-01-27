АВТОСТАТ | Китайский авторынок в 2019 году остался крупнейшим в мире

Китайский авторынок в 2019 году остался крупнейшим в мире

462 0

Automarket 13

Импорт транспортных средств в Россию
Все оперативные данные

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам 2019 года снизились на 9,6% и составили 21 млн 444 тыс. единиц, гласят данные Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ). Таким образом, отрицательная динамика фиксируется второй год подряд, что обусловлено, в частности, торможением экономического роста и торговыми спорами с США. Тем не менее китайский авторынок одиннадцатый год подряд становится крупнейшим в мире.

Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом году увеличили реализацию в Китае на 0,6% до 4 млн 233 тыс. 600 машин. Продажи легковых автомобилей General Motors упали на 15,1% и составили 3 млн 090 тыс. единиц.

Согласно прогнозу СААМ, в 2020 году китайский авторынок может снизиться порядка на 2% по отношению к прошлому году. В то же время власти КНР намерены принять меры по стимулированию продаж автомобилей в стране.

Какие китайские модели (и не только китайские) можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: китай автомобильные рынки мировые рынки

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно