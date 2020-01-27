Volkswagen намерен составить конкуренцию Tesla на рынке электромобилей

Главный исполнительный директор Volkswagen AG Герберт Дисс заявил, что его компания сможет составить конкуренцию Tesla Inc. в сфере производства электромобилей.

"Это открытая гонка. Мы надеемся, что все еще сможем не отстать от Tesla и в какой-то момент, вероятно, обогнать ее", - отметил глава Volkswagen, слова которого цитирует агентство "Финмаркет".

Tesla на прошлой неделе впервые обогнала Volkswagen по рыночной стоимости, несмотря на то, что американская компания продает гораздо меньшее количество автомобилей по сравнению с Volkswagen.

Между тем Tesla является конкурентоспособным игроком на рынке электромобилей и программного обеспечения. Риски для Volkswagen возросли на фоне планов главы Tesla Илона Маска построить завод в окрестностях Берлина.

По мнению Дисса, гонку выиграет та компания, которая быстрее всего адаптируется и обладает самыми инновационными технологиями, но также достаточно широко представлена в современном мире. "Нынешний год будет для автомобильного сектора очень трудным", - сказал Дисс, при этом отметив, что компания делает правильные шаги для сохранения конкурентоспособности.

Показатели Volkswagen остаются относительно устойчивыми к рискам для отрасли, усиливающимися на фоне торговых противоречий, роста пошлин и замедления темпов подъема экономики в Китае, на крупнейшем рынке для германского автопроизводителя.

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