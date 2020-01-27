Mitsubishi расширила дилерскую сеть в России

В 2019 году 27 дилерских центров Mitsubishi в России были переоформлены согласно новым стандартам марки. Дилерская сеть увеличилась до 112 центров по всей России, 12 из которых открыли свои двери для посетителей впервые. В 2020 году запланировано переоборудование еще 36-ти дилерских центров, расширение дилерской сети не ожидается, сообщает пресс-служба «ММС Рус».

В 2020 году компания «ММС Рус» планирует реализовать в России более 35 тыс. новых автомобилей Mitsubishi. Это порядка на 12% меньше по сравнению с прошлым годом, когда на российском рынке было продано 39938 автомобилей (-12%). Об этом ранее заявил президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Осаму Иваба, отметив, что учитывая ситуацию на рынке, а также такие факторы, как увеличение ставок утилизационного сбора, в компании считают этот целевой показатель продаж на 2020 год реалистичным и достижимым. В целом, по его словам, в «ММС Рус» позитивно оценивают возможности автомобильного рынка в России и верят, что этот спад носит временный характер.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле 2020 года компания Mitsubishi начнет продажи в России обновленного кроссовера ASX. Обновления коснулись дизайна, выполненного в соответствии с корпоративной дизайнерской концепцией Dynamic Shield, а также технических узлов. А в декабре в нашей стране появится обновленный внедорожник Pajero Sport, производство которого будет налажено на заводе в Калуге. Россиянам будут доступны бензиновые и дизельные варианты этой модели. Кроме того, в нынешнем году компания предложит российским покупателям новые специальные версии своих моделей, однако информация по ним пока не разглашается.

Полный список дилеров Mitsubishi (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».