Компания Tesla откроет новый дизайн-центр в Европе, заявил глава Tesla Илон Маск. На сегодняшний день все электромобили Tesla создает дизайн-студия в калифорнийском городе Хоторн, сообщает портал Motor.ru.

Инженерный центр марки находится в Пало-Альто, а американский завод - во Фримонте. Европейский дизайн-центр, скорее всего, будет расположен в Берлине рядом с будущим заводом, ранее известным как «Гигафабрика 4». В Германии у Tesla уже имеется инженерный центр под названием Advanced Automation Germany (бывшая компания Grohmann Engineering), который занимается вопросами автоматизации производства на всех «Гигафабриках».

Ранее Илон Маск анонсировал открытие инженерного центра при китайской «Гигафабрике 3», на котором в перспективе могут даже разработать новую модель электромобиля Tesla. Вдобавок он решил переименовать все заводы, заменив цифровой индекс географической привязкой. К примеру, «Гигафабрика 1», на которой выпускают батареи и силовые установки для Model 3, скоро станет «Гига-Невадой», «Гигафабрика 2», на которой делают солнечные панели - «Гига-Нью-Йорком», «Гигафабрика 3» - «Гига-Шанхаем», а «Гигафабрика 4» - «Гига-Берлином».

Кроме того, стало известно, что Tesla начнет поставки нового электрического кроссовера Model Y гораздо раньше намеченного срока -уже в феврале. Прежде в компании планировали начать выпуск Model Y осенью 2020 года, затем старт производства перенесли на лето, а теперь сроки в очередной раз были пересмотрены, хотя раньше Tesla выпускала все модели с изрядной задержкой.

Поставки клиентам должны начать с самой дорогой версии Model Y Performance. В США такой электрокроссовер Tesla будет стоить 61 тыс. долларов, а позднее появятся и более доступные версии. Самую простую модификацию электромобиля Model Y Standard с батареей меньшей емкости оценили в 39 тыс. долларов. Эксперты прогнозируют некоторое падение продажа седана Model 3 из-за выхода компактного кроссовера и связанной с этим внутренней конкуренции.

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