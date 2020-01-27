За скручивание пробега у автомобилей предлагается штраф 1 млн рублей

По запросу «как скрутить пробег у автомобиля самостоятельно» в русскоязычном Интернете сегодня всплывает сразу более 4 тысяч видеоподсказок на разных сайтах, а процент «скрученных» автомобилей на вторичном рынке специалисты даже затрудняются назвать. По одним предположениям, речь идет о 30% от общего числа реализуемых авто с пробегом, по другим – более 50%.

Ввести солидные штрафы – 1 млн рублей – для юрлиц, занимающихся продажами автомобилей с пробегом, предложили в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Для физлиц, скручивающих пробег у реализуемых машин, президент ассоциации Олег Мосеев предложил чуть более скромное наказание, но также выглядящее как суперштраф (с учетом средней заработной платы в России) – в размере 300 тысяч рублей.

Отметим, что эта тема муссируется в автобизнесе уже не первый год, и «АВТОСТАТ» писал об этом и в 2016-м, и в 2017 году. Напомним также, что ранее РОАД предлагала ввести ответственность не только за «скручивание» одометра, но и за скрытие кузовного ремонта и использование подушки безопасности у подержанных автомобилей.

Но, пожалуй, впервые этот вопрос близок к серьезной проработке на законодательном уровне. Во всяком случае, в комитете ГД по транспорту корреспонденту «Известий» подтвердили, что тему планируют проработать в феврале нынешнего года. Основанием для такого внимания является общественная безопасность, заявил замглавы комитета по транспорту и строительству ГД Александр Старовойтов, поэтому есть все основания, что до конца 2020 года некий законодательный акт все же будет разработан и принят. Теоретически подобные действия недобросовестных продавцов подпадают под статью закона «О мошенничестве», однако в силу специфики автобизнеса и отсутствия механизмов для доказательной базы пока остаются безнаказанными.

Напомним, что в Евросоюзе принято законодательство, ставящее вне закона деятельность различных фирм, предлагающих скручивание пробега. Манипуляциям со спидометрами также поставлен заслон и в Америке, и в Японии.

«Ввести сверхнаказание за услугу скручивания пробега не составляет труда… Почему мы это делаем? В дискуссии с правоохранительными органами мы понимаем, что эти суммы заинтересуют органы пойти заниматься этими людьми. А если еще обязать «Яндекс» и Google удалять такие объявления, то все станет проще...», - говорит президент РОАД Олег Мосеев.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом – с помощью калькулятора «Оценить авто».