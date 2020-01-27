АВТОВАЗ объявил стоимость «зимней» комплектации LADA Vesta

АВТОВАЗ объявил цены на флагманскую модель LADA Vesta в новой комплектации Comfort Winter, которая пришла на смену версии Comfort Image. Так, стоимость седана LADA Vesta с двигателем 1,6 литра мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач в «зимней» комплектации составляет от 733,9 тыс. рублей (без учета спецпредложений), кросс-седана LADA Vesta Cross – от 797,9 тыс. рублей, универсала LADA Vesta SW – 770,9 тыс. рублей, внедорожной версии универсала LADA Vesta SW Cross – от 834,9 тыс. рублей, согласно прайс-листу на сайте АВТОВАЗа.

Как сообщает портал «Лада.Онлайн», отличительной особенностью исполнения Comfort Winter является наличие отделки руля кожей и подогрева рулевого колеса. Ранее эти опции были доступны только в версиях Luxe и Exclusive, доплата за них составляет 13 тыс. рублей. Кроме того, отделка руля кожей и подогрев рулевого колеса с такой же доплатой стали доступны для седана LADA Vesta в комплектации Comfort Multimedia.

Помимо отделки руля кожей и подогрева рулевого колеса автомобили LADA Vesta в комплектации Comfort Winter оснащаются задними парковочными датчиками, кондиционером, круиз-контролем с ограничителем скорости, аудиосистемой с 4,3-дюймовым дисплеем, трехуровневым подогревом передних кресел, электроприводом, обогревом наружных зеркал и ветрового стекла. Для варианта с 1,8-литровым мотором в версии Comfort Winter (от 768,9 тыс. руб. за седан) предусмотрены дисковые тормоза задних колес.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года продажи LADA Vesta на российском рынке выросли на 3% и составили 111459 автомобилей, включая 55338 универсалов LADA Vesta SW и Vesta SW Cross. В результате флагманская модель АВТОВАЗа заняла вторую строку в рейтинге самых продаваемых автомобилей в России (после LADA Granta).

В каких городах есть дилерские центры LADA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».