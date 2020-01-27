Россияне покупают Lamborghini в 4,5 раза больше, чем Ferrari

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что в 2019 году жители РФ приобрели 142 новых автомобиля Lamborghini. В свою очередь, продукция Ferrari была куплена в количестве 32 единиц, т.е. почти в 4,5 раза меньше.

Если рассмотреть модельную структуру обоих люксовых брендов, то у Lamborghini более 80% продаж в 2019 году пришлось на кроссовер Urus (116 шт.). Оставшиеся примерно 20% - это спорткары Aventador и Huracan (15 и 11 шт. соответственно).

У Ferrari в линейке присутствуют только спорткары, самыми популярными из которых являются Portofino и 812 Superfast (в минувшем году было реализовано по 11 шт. каждой модели). Свой первый в истории кроссовер, получивший название Purosangue, компания собирается представить только в 2022 году.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», именно с появлением кроссовера Urus продажи Lamborghini в нашей стране резко пошли вверх. Так, уже второй год подряд они демонстрируют двукратный рост, в то время как реализация автомобилей Ferrari растет менее чем на 10%.

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