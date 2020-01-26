Доля продаж дизельных автомобилей в премиальном сегменте выросла до 38%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», доля дизельных версий легковых автомобилей премиального сегмента в 2019 году составила 38,1%. Годом ранее она была равна 34,8%.

Наибольший вклад в «премиальную дизелизацию» российского авторынка внес BMW. Доля дизельных модификаций баварского концерна на российском рынке за прошедший год увеличилась более чем на 10 процентных пунктов – с 60,4% до 70,8%.

У Mercedes-Benz рост дизельных версий зафиксирован в существенно меньшем размере – с 33,2% до 34,5%. В модельной линейке Audi также отмечается изменение в сторону дизельных версий – с 29,4% в 2018-м до 32,1% в 2109 году.

Традиционно большая доля дизельных автомобилей сохраняется в модельной линейке Land Rover. Но при этом в 2019 году (79%) она немного снизилась по отношению к 2018 году (81,8%).

Рост поставок дизельных автомобилей из Европы может быть связан с ужесточением экологических требований в Европейском союзе и стратегией производителей перехода на электро- и гибридные технологии двигателестроения.

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