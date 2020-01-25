ТОП-10 самых популярных европейских автомобилей в РФ в 2019 году

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года в России было реализовано порядка 470 тыс. новых легковых автомобилей европейских марок. Это на 5% больше аналогичного показателя 2018 года. Эксперты также отмечают, что «европейцы» на российском авторынке занимают долю около 29%.

Самой популярной у россиян европейской моделью является седан Volkswagen Polo – за весь прошлый год его реализация составила 56,1 тыс. единиц, что на 6% меньше, чем в 2018-м. Второе место в этом рейтинге занял кроссовер Renault Duster, который был продан в количестве 39 тыс. экземпляров и также демонстрирует небольшое падение интереса со стороны российских покупателей (-6%).

Замкнул тройку лидеров еще один представитель – кроссовер Tiguan (37,2 тыс. шт.; +11%). Далее в рейтинговой таблице следуют Renault Logan (35,4 тыс. шт.; +17%) и Skoda Rapid (35,1 тыс. шт.; 0%). За ними располагаются Renault Sandero (30,5 тыс. шт.; -3%) и Skoda Octavia (27,2 тыс. шт.; +9%).

В десятку самых популярных легковых автомобилей европейских марок в России также входят Renault Kaptur (25,8 тыс. шт.; -14%), Skoda Kodiaq (25,1 тыс. шт.; +54%), причем замыкает ее дебютант рынка – купе-кроссовер Renault Arkana (11,3 тыс.шт.), продажи которого стартовали в июле 2019 года.

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