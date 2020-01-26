Американский авторынок в 2019 году ушел «в минус»

Американский авторынок по итогам 2019 года снизился на 1,5% и составил 17 млн 076 тыс. 024 легковых автомобиля и внедорожника, таким образом превосходя 17-милионную отметку пятый год подряд.

Согласно данным портала focus2move, лидерство в прошлом году сохраняет General Motors, реализовавший 2 млн 887 тыс. 046 автомобилей (-2,3%). Второе место занимает Ford с показателем 2 млн 406 тыс. 188 проданных машин (-3,2%). На третьей строчке идет Toyota, чьи продажи составили 2 млн 383 тыс. 348 авто (-1,8%). Четвертый результат показал Fiat Chrysler Group – 2 млн 217 тыс. 209 машин (-1,4%). Замыкает пятерку лидеров Honda – в 2019 году американские дилеры марки реализовали 1 млн 608 тыс. 170 автомобилей, что соответствует уровню предыдущего года.

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