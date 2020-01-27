ГАЗ возобновил работу после корпоративного отпуска

Горьковский автозавод сегодня, 27 января, возобновляет работу после корпоративного отпуска, который проходил с 9 по 24 января. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия.

Напомним, сразу после новогодних праздников Горьковский автозавод начал модернизацию производственных линий для подготовки к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City», который станет главной новинкой компании в 2020 году. Также в эти дни проводились работы по подготовке сборочного конвейера к выпуску новых модификаций стреднетоннажных грузовых автомобилей. Кроме того, во время корпоративного отпуска на Горьковском автозаводе было проведено сервисное обслуживание оборудования, ремонтные и пуско-наладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года регистрации легких коммерческих автомобилей марки ГАЗ в России увеличились на 3,1% до 50671 машины, что обеспечило российской марке безусловное лидерство в сегменте LCV. Самой продаваемой моделью на рынке легкого коммерческого транспорта остается «ГАЗель Next», чей результат составил 29322 единицы (+3,5%).





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