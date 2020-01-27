Внедорожники Jeep получили особое исполнение North Edition

Марка Jeep подготовила весь модельный ряд к зиме, добавив в список доступных модификаций версию North Edition. Такие внедорожники уже появились в дилерских центрах, только «зимний» Renegade прибудет в шоу-румы к весне, пишет портал Motor.ru.

В набор стандартного оборудования для моделей с шильдиком Jeep North Edition входят имитация блокировки дифференциала, АБС и антипробуксовочная система, а также всесезонные шины, обогрев руля и сидений.

Помимо этого, в перечень включены дистанционный запуск двигателя, медиасистема Uconnect с 8,4-дюймовым сенсорным дисплеем, всепогодные коврики, подогрев боковых зеркал, буксировочные крюки, набор Jeep Trail Rated с тросом, D-образными кольцами, карабином, перчатками и аптечкой.





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