Рынок подержанных мотоциклов в РФ в 2019 году вырос на 11%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка мотоциклов с пробегом в России по итогам 2019 года составил 88,8 тыс. единиц, что на 11,2% больше, чем годом ранее.

Лидером этого рынка остаются японские бренды.

В ТОП-5 первые четыре места занимают «японцы» – Honda (21,7 тыс. шт.), Yamaha (14,7 тыс. шт.), Suzuki (9,8 тыс. шт.), Kawasaki (7,8 тыс. шт.), на которых приходится свыше 60% от общего объема. Замыкает пятерку лидеров немецкий BMW, перепродажи которого составили 5,4 тыс. штук. В десятку лидеров также вошли «Урал», «ИЖ», Harley-Davidson, Stels и Jawa.

Более четверти рынка мотоциклов с пробегом пришлось на Москву и Московскую область (12,9 тыс. и 10 тыс. шт. соответственно). На третьем месте по объему перепродаж находится Краснодарский край (4,3 тыс. шт.). Замыкают пятерку крупнейших региональных вторичных рынков мототехники Санкт-Петербург и Свердловская область (4,3 тыс. и 3,1 тыс. шт.).

Эксперты агентства также отмечают, что российский рынок мотоциклов с пробегом растет уже четвертый год подряд, показывая при этом поступательный рост: 2016 – на 0,7%; 2017 – на 3,1%; 2018 – на 8,3%; 2019 – на 11,2%.

А вот рынок новых мотоциклов, как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», демонстрирует положительную динамику лишь второй год подряд, причем в 2019 году он вырос сразу на 38%.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».