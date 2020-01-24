Jaguar Land Rover ищет нового дилера в Кемерово

Компания Jaguar Land Rover Россия объявила о запуске тендера на открытие нового дилерского центра в Кемерово. Развитие дилерской сети, которая насчитывает 50 дилерских предприятий на территории России, – одно из приоритетных направлений работы Jaguar Land Rover, сообщает пресс-служба компании.

Напомним, в 2020 году на российском рынке стартуют продажи обновленных Jaguar F-Type и Jaguar XE, а осенью российским клиентам станет доступен новый Land Rover Defender.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года компания Jaguar Land Rover Россия реализовала 10401 автомобиль, что на 16% ниже показателя годичной давности. Так, в прошлом году на российском рынке было продано 8663 внедорожника Land Rover (-12%), в то время как реализация Jaguar составила 1738 автомобилей (-31%).

Как отмечается, первый полностью электрический SUV Jaguar I-Pace, появившийся на рынке в декабре 2018 года, по итогам прошлого года разошелся тиражом в 128 экземпляров, став лидером на российском рынке новых электромобилей. Для бренда Land Rover главными драйверами спроса стали роскошные внедорожники Range Rover и Range Rover Sport, которые были реализованы в количестве 2713 единиц и 1699 автомобилей соответственно.

Полный список дилеров Jaguar Land Rover (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».