Дилеры наблюдают всплеск спроса на новые автомобили в январе

Автодилеры в январе фиксируют рост продаж новых автомобилей в России, несмотря на высокую базу прошлого года. Об этом сообщил глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев, отметив, что по продажам "январь подозрительно хороший".

"Объяснения этому логического я не вижу. То ли у нас клиенты знают больше, чем мы, то ли они все-таки с опозданием поняли, что повышение утильсбора скажется на цене автомобилей не только импортируемых, но и других значительнее, чем кажется на первый взгляд. Поднятие цен с 1 января многими производителями это подтверждает", - сказал О.Мосеев, которого цитирует агентство "Интерфакс".

По его словам, сейчас на стоках дилеров есть машины прошлого года с еще непроиндексированными ценами. "Соответственно, потребитель видит разницу между машиной 2019 года и тем, сколько она будет стоить в 2020-ом. Возможно, это сподвигло людей прийти купить автомобиль, потому что они понимают, что через три месяца цена вырастет больше", - сказал глава РОАД.

Согласно прогнозу Ассоциации «Российские автомобильные дилеры», в 2020 году падение продаж новых легковых автомобилей в России может достигнуть 8%. Напомним, по итогам 2019 года российский авторынок составил 1 млн 759 тыс. автомобилей (-2,3%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

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