KIA показала изображения нового компактного кроссовера для Индии

Компания KIA Motors India опубликовала первые изображения концепт-кара, премьера которого состоится в феврале на автосалоне Delhi Auto Expo 2020, и станет третьим предложением KIA для местного рынка. Запуск нового субкомпактного кроссовера позволит усилить в Индии имидж KIA, как производителя практичных, универсальных автомобилей, сообщает пресс-служба корейской марки.

Напомним, в декабре 2019-го компания KIA открыла новый завод компании в индийском регионе Анантапур (штат Андхра Прадеш). В настоящее время предприятие KIA Motors India (KMI) работает на полную мощность. Инвестиции в создание нового завода составили 1,1 млрд долларов США.

Первой моделью KIA, выпускающейся на территории Индии, стал новый компактный кроссовер Seltos. В дальнейшем линейка выпускаемых на этом заводе моделей будет расширена. Помимо нового субкомпактного кроссовера, в начале 2020 года предприятие в Анантапуре начнет производство нового премиального минивэна. При проектировании производственных линий завода KMI брался в расчет и выпуск полностью электрических и гибридных автомобилей, который начнется в будущем.

Ежегодно завод в Анантапуре способен выпускать приблизительно до 300 тыс. автомобилей. Как отмечается, для KIA, выходящей на пятый по величине рынок новых автомобилей в мире, – это заметное расширение глобальных производственных мощностей.

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