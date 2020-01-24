Lexus RX сохранил звание лидера премиум-сегмента в России

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», самым продаваемым автомобилем в российском сегменте премиум-брендов остается Lexus RX. Так, в 2019 году его реализация в РФ составила 9 855 единиц, что превышает 6% от общего количества проданных премиальных машин. Как отмечают эксперты агентства, Lexus RX является лидером премиум-сегмента уже четвертый год подряд.

Второе место в этом рейтинге занимает Mercedes-Benz E-Class с показателем 8 352 автомобиля. Далее следуют две модели BMW – 5-Series (7 282 шт.) и X3 (5 984 шт.). А замыкает пятерку лидеров еще один представитель японского премиум-бренда – Lexus NX (5 331 шт.).

В ТОП-10 самых популярных автомобилей премиум-сегмента в России по итогам минувшего года также попали: BMW X5 (5 275 шт.), Mercedes-Benz GLC (4 996 шт.), BMW 3-Series (4 586 шт.), Mercedes-Benz C-Class (3 664 шт.) и Lexus LX (3 657 шт.).