Выпуск легковых машин в 2019 году снизился на 2,5%

По данным Росстата, в 2019 году с российских конвейеров сошло 1,5 млн легковых автомобилей – это на 2,5% меньше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что в апреле прошлого года в подмосковном индустриальном парке «Есипово» открылось новое предприятие Mercedes-Benz, где налажено производство седанов Е-Класса. А в июне начал работу автозавод Haval в Тульской области, на котором выпускаются новые кроссоверы Haval F7 и F7x, а также рамный внедорожник Haval H9.

Другие зарубежные автопроизводители также продолжали обновлять и расширять модельный ряд российской сборки (Renault Arkana, Skoda Karoq и BMW X7, новые поколения Toyota RAV4, KIA Soul и K900, а также обновленные Nissan Qashqai, Renault Duster и др.) Между тем компания Ford Sollers в июне 2019-го завершила производство легковых автомобилей в России, закрыв свои предприятия в Набережных Челнах и во Всеволожске.

Добавим также, что лидером по объемам сборки иномарок по итогам 2019 года остается петербургский завод Hyundai, выпустивший 245 тыс. автомобилей (-0,4%).

Производство грузовых автомобилей в 2019 году составило 156 тысячи единиц, что на 1,1% ниже показателя годичной давности.

Стоит отметить, что Горьковский автозавод в прошлом году начал производство новых фургонов и микроавтобусов «ГАЗель Next 4.6» со сверхдлинной колесной базой. На предприятии «Форд Соллерс Елабуга» стартовал выпуск обновленного Ford Transit. А калининградский «Автотор» освоил сборку тягача нового поколения Ford Trucks F-Max.

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