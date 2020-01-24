РОАД прогнозирует падение российского авторынка в 2020 году вплоть до 8%

Согласно прогнозу Ассоциации «Российские автомобильные дилеры», в 2020 году падение продаж новых легковых автомобилей в России может достигнуть 8%. Вторичный рынок, возможно, удержится на уровне прошлого года (5, 4 млн машин), сообщает пресс-служба РОАД.

Как отмечается, направление авто с пробегом сохраняет хороший потенциал, по итогам 2019 года доля автодилеров на этом рынке выросла на 3%. Количество проданных автомобилей на 1 ДЦ также показывает рост до 792 штук, преимущественно за счет подержанных авто: если в 2018 году на 1 ДЦ приходилось 227 автомобилей с пробегом, то в 2019 году эта цифра выросла до 272.

Стоит отметить, что количество дилерских центров в прошлом году увеличилось до 3380 автоцентров, в то время как в предыдущие четыре года их число неуклонно сокращалось. При этом увеличение дилерских сетей происходит за счет китайских брендов, чья доля в 2019 года достигла 19% (645 дилеров).

Напомним, по итогам 2019 года российский авторынок составил 1 млн 759 тыс. автомобилей (-2,3%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Как прогнозируют в АЕБ, в 2020 году продажи пассажирских и легких коммерческих автомобилей в России продолжат падение, составив 1,72 млн единиц, то есть на 2,1% меньше, чем в прошлом году.