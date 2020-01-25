Renault в 2019 году установила рекорд по экспорту автомобилей российской сборки

Компания Renault Россия в 2019 году установила новый рекорд продаж автомобилей Renault российского производства на рынках стран СНГ и Монголии. Так, на внешние рынки было поставлено 15785 автомобилей, что на 14% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба французской марки.

В частности, Renault закрепила свои позиции в Беларуси, где заняла второе место в рейтинге продаж. Значительный рост показали автомобили Renault на Кавказе (увеличение доли на 4 пункта по сравнению с 2018 годом), на рынках Армении и Азербайджана показан лучший результат за последние 3 года. В Казахстане рост продаж составил 29%, таким образом Renault завершила год на 6 месте (+1 позиция к 2018 году), а в Кыргызстане бренд вошел в ТОП-3 лидеров рынка. Кроме того, были осуществлены поставки в Монголию – за последний год Renault утроила там результаты продаж и заняла 3 место по количеству проданных автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», летом 2019 года компания Renault Россия начала экспорт нового купе-кроссовера Renault Arkana на рынки Беларуси, Азербайджана, Армении и Кыргызстана, а в сентябре новая модель появилась в Казахстане. В октябре продажи Renault Arkana стартовали в Монголии, и в дальнейшем компания рассматривает возможность расширения поставок в страны дальнего зарубежья, где новинка будет адаптирована под каждый конкретный рынок. Напомним, Россия стала первой страной, где начались производство и продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana.

На данный момент компания Renault экспортирует весь производимый в России модельный ряд: Renault Logan, Renault Logan Stepway, Renault Sandero, Renault Sandero Stepway, внедорожник Renault Duster, кроссовер Renault Kaptur и купе-кроссовер Renault Arkana.

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