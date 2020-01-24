Mazda сменила официального дилера в Алтайском крае

Компания Mazda не продлила дилерский договор со своим партнером в Барнауле – компанией «Реал Моторс». Новым официальным дилером марки в регионе станет «АлтайАвтоЦентр», ранее работавший с маркой Ford, сообщает портал «Континент Сибирь».

Как рассказал руководитель отдела развития дилерской сети Mazda в России Владимир Пронин, компания «АлтайАвтоЦентр» с февраля 2020 года начнет работу с обслуживания автомобилей Mazda и продаж запчастей, а затем, с апреля 2020 года начнет работу в полном объеме.

Стоит отметить, что «АлтайАвтоЦентр» официально представляет бренд Ford в Барнауле, а также представляет в регионе бренд Mercedes-Benz.

В свою очередь, «Реал Моторс» получила статус официального дилера Mazda в Барнауле в 2012 году с открытием временного салона на проспекте Калинина и переездом в октябре 2013 года в автокомплекс на Правобережном тракте. В портфеле «Реал-Моторс» также есть бренды Subaru и KIA.

Как рассказывал «Континенту Сибирь» в июле 2019 года генеральный директор «Реал Моторс» Александр Частухин, Mazda требует от своих дилеров привести свои площадки в соответствие новым корпоративным стандартам, предусматривающим позиционирование бренда в более высоком ценовом сегменте с новыми значительными инвестициями, которые он оценивал в 20 млн рублей. Вместе с тем, он говорил, что для окупаемости таких вложений нужно продавать ежемесячно хотя бы 25 автомобилей Mazda, но реально квота с учетом ограничений производственных мощностей во Владивостоке была существенно меньше. При этом, объем вложений для потенциального нового дилера Mazda, по его оценкам, еще выше, так как ему нужно будет закупать спецоборудование, вкладывать в обучение команды и т.д.