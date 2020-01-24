АВТОВАЗ открыл новый дилерский центр LADA в Азербайджане

В Баку, столице Азербайджана, открылся новый официальный дилерский центр LADA, который выполнен в сити-формате – расположен в торговом комплексе. Автосалон вмещает 6 демонстрационных автомобилей в зоне шоу-рума и сервисную зону; предусмотрены парковочные места для клиентов и автомобилей для тест-драйва, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Новый дилерский центр полностью соответствует стандартам бренда LADA с точки зрения визуальной идентификации и внутреннего оформления, а также процессов обслуживания клиентов.

Как отмечается, Азербайджан – один из ключевых экспортных рынков для LADA. Помимо нового автосалона, к услугам азербайджанских клиентов представлены еще два дилерских центра LADA, где предлагается полный спектр услуг, включая автокредитование, автострахование, лизинг и trade-in.

Расширение дилерской сети поможет бренду LADA поддержать лидирующие позиции на рынке, и позволит удовлетворить растущий спрос на автомобили LADA. Так, по итогам 2019 года объем продаж в Азербайджане увеличился на 40% и составил 1600 автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в целом АВТОВАЗ по итогам 2019 года поставил на экспорт около 50 тыс. автомобилей LADA – на 32% больше по сравнению с предыдущим годом. Основными экспортными рынками для российской марки остаются Белоруссия (16 тыс. шт., +53%) и Казахстан (15 тыс. шт., +14%), где LADA также является брендом №1 с долей 25,7% и 21,8% соответственно. Кроме того, весной 2019 года АВТОВАЗ вышел на рынок Монголии, где в столичном Улан-Баторе был открыт первый дилерский центр LADA. О росте популярности LADA за рубежом говорит и тот факт, что в ноябре 2019 года в Египте состоялся старт локального производства и продаж автомобилей LADA Granta нового поколения.

Полный список российских автодилеров (и не только LADA) смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».