Geely привезет в Россию кроссовер Atlas Pro с мотором Volvo

Компания Geely сертифицировала в России кроссовер Atlas Pro – соответствующее одобрение типа транспортного средства (ОТТС) появилось в базе данных Росстандарта. Автомобиль будет доступен с наддувным двигателем, разработанным совместно с Volvo.

Как пишет портал Autonews.ru, в Китае этот автомобиль, представляющий собой модернизированную версию нынешней модели Atlas, дебютировал летом 2019 года под названием Boyue Pro. От предшественника новинку можно отличить благодаря другой фронтальной части кузова с увеличенной радиаторной решеткой, капоту слегка измененной формы, а также другой светодиодной оптике. Сзади появился иной бампер и фонари с трехмерным узором.

Что касается салона, то его отличает новая передняя панель с увеличенной цифровой приборной панелью, а также другой селектор коробки передач. Кроме того, кроссовер стал доступен с новым информационно-развлекательным комплексом с переработанным интерфейсом.

Согласно ОТТС, в России Geely Atlas Pro будет доступен с единственным 1,5-литровым трехцилиндровым турбомотором, выдающим 177 л. с. и 255 Нм крутящего момента. Двигатель может работать с механической, автоматической или роботизированной коробкой передач. Предусмотрены модификации как с передним, так и с полным приводом. Автомобили планируется поставлять из Китая.

Нынешний кроссовер Geely Atlas для российского рынка выпускают на предприятии «БелДжи» в Белоруссии. Цены на самый популярный китайский автомобиль в России стартуют с отметки 1 млн 169 тыс. 990 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», кроссовер Geely Atlas остается безусловным бестселлером марки в России – его продажи в прошлом году выросли на 79% и составили 7536 машин. В результате флагманский Geely Atlas стал самой продаваемой моделью среди всех автомобилей из Поднебесной, представленных на российском рынке. Как отмечается, высокая популярность Geely Atlas обусловлена появлением в России в конце февраля 2019 года долгожданной версии с 1,8-литровым турбированным двигателем. Также большое внимание клиентов Geely привлекла мультимедийная система Яндекс.Авто, которую в Geely Atlas начали устанавливать с августа 2019 года.

В скором времени в России начнутся продажи нового кроссовера Geely GS. Стоимость новинки в базовой комплектации Comfort с механической коробкой передач составит 1 млн 299 тыс. 990 рублей, а топовый Geely GS Luxury с роботизированной коробкой передач можно будет заказать по цене от 1 млн 499 тыс. 990 рублей.

В дальнейшем компактный кроссовер Geely SX11, известный в Китае как Geely Binyue, появится на российском рынке под названием Coolray. Эта модель уже получила одобрение типа транспортного средства, а старт продаж в России запланирован на первое полугодие 2020 года. Кроме того, в 2020 году на российском рынке появится новый кросс-купе FY11.

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