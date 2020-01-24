АВТОСТАТ | KIA в 2019 году увеличила корпоративные продажи в России на 6%

KIA в 2019 году увеличила корпоративные продажи в России на 6%

202 0

KIA в 2019 году увеличила корпоративные продажи в России на 6%

Ежемесячная статистика учёта ТС на балансе юридических лиц в России
Все ежемесячные обзоры

Корпоративные продажи KIA в декабре составили2417 автомобилей, что обеспечило 13,4% от общего объема реализации марки в России. По итогам 2019 года корпоративным клиентам было реализовано 31523 машины (+6,1%), сообщает пресс-служба KIA. В результате доля корпоративных сделок в прошлом году увеличилась на 1 п.п. и составила 14% от общего объема продаж автомобилей KIA в России.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году российские дилеры KIA реализовали 225901 автомобиль – это 1% меньше, чем годом ранее. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 12,8% против 12,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи корпоративные продажи kia

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно