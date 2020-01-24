KIA в 2019 году увеличила корпоративные продажи в России на 6%

Корпоративные продажи KIA в декабре составили2417 автомобилей, что обеспечило 13,4% от общего объема реализации марки в России. По итогам 2019 года корпоративным клиентам было реализовано 31523 машины (+6,1%), сообщает пресс-служба KIA. В результате доля корпоративных сделок в прошлом году увеличилась на 1 п.п. и составила 14% от общего объема продаж автомобилей KIA в России.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году российские дилеры KIA реализовали 225901 автомобиль – это 1% меньше, чем годом ранее. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 12,8% против 12,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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