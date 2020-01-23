Российский рынок новых электромобилей в 2019 году вырос в 2,5 раза

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых электромобилей в России по итогам 2019 года составил 353 единицы. Это на 145% больше, чем в 2018 году (144 шт.).

Отметим, что электрический кроссовер Jaguar I-Pace, продажи которого стартовали в декабре 2018 года, практически сразу выбился на первые строчки модельного рейтинга, но в 2019 году он поделил лидерство с Nissan Leaf. По результатам года обе модели куплены в количестве 131 шт. Таким образом, им принадлежит около 75% российского рынка новых электрокаров.

Далее с большим отставанием от лидеров следуют модели Tesla – Model X, Model 3 и Model S (46, 22 и 13 шт. соответственно). Кроме того, за год жители РФ приобрели 5 новых Renault Twizy, 3 – Peugeot Ion и 2 – Hyundai Ioniq.

В региональном рейтинге рынка электрокаров первенствует Москва – в столице за 2019 год этот показатель составил 115 единиц. На второй позиции находятся Приморский край и Подмосковье (по 25 шт.). Жители Санкт-Петербурга купили 18 новых электромобилей, Краснодарского края – 16 шт., Иркутской области – 13 шт. Кроме того, в 4 субъектах РФ (Пермский и Красноярский края, Новосибирская и Свердловская области) было куплено по 10 таких транспортных средств.

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