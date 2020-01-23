«Группа ГАЗ» поставит в Тверь более 430 автобусов

«Группа ГАЗ» поставит в Тверь 438 автобусов малого, среднего и большого классов вместимостью от 20 до 105 пассажиров. Транспорт производства Ликинского автобусного и Горьковского автомобильного заводов рассчитан на работу с различным пассажиропотоком и будет работать на маршрутах Твери и Тверской области.

Как сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ», в первом квартале 2020 года планируется поставить 110 автобусов большого класса ЛиАЗ-5292 вместимостью 105 пассажиров, 314 автобусов среднего класса ЛиАЗ-4292 вместимостью 73 человека и 14 каркасных автобусов «ГАЗель Next» вместимостью 20 пассажиров. Поставку техники в лизинг профинансировал ВЭБ.РФ.

Автобусы ЛиАЗ укомплектованы двигателями ЯМЗ экологического стандарта «Евро-5», системами видеонаблюдения и бесконтактной оплаты проезда. Рабочее место водителя оснащено регулируемой рулевой колонкой, комфортным сиденьем с пневмоподвеской, регулируемым по высоте и с изменяемым углом наклона спинки. Агрегатная база машин позволяет обеспечить высокую маневренность, плавность хода и устойчивость на дорогах. Системы ABS, ASR, блокировка дверей во время движения обеспечивают дополнительную безопасность перевозок. Климат-контроль и мультимедийные системы в салоне автобуса обеспечивают дополнительный комфорт пассажиров.

Салоны автобусов «ГАЗель Next» – с панорамным остеклением, высота салона (190 см) обеспечивает удобство перемещения пассажиров внутри автомобиля и комфорт в пути, а широкая двустворчатая дверь и низкая подножка – удобство входа/выхода.

Автобусы «Группы ГАЗ», которые будут поставлены в Тверь, оснащены всем необходимым оборудованием для транспортировки маломобильных пассажиров. Так, автобусы ЛиАЗ имеют низкий уровень пола и систему «книлинг» (наклон в сторону дверей на остановках), которая облегчает посадку и высадку всем категориям пассажиров. Автобусы ЛиАЗ и «ГАЗель Next» оснащены механической аппарелью и специально оборудованным местом в салоне для транспортировки маломобильных пассажиров.

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