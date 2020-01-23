Tesla стала первым автопроизводителем в США с капитализаций выше 100 млрд долларов

Капитализация американского производителя электромобилей Tesla бизнесмена Илона Маска превысила 100 млрд долларов, свидетельствуют данные биржи Nasdaq. Компания стала первым автопроизводителем США, чья рыночная стоимость преодолела эту отметку, сообщает агентство RNS.

По состоянию на 17:58 мск вчерашнего дня стоимость акций Tesla выросла на 4,8% – до 573,6 доллара за бумагу. Капитализация составила 103,34 млрд долларов. Напомним, 13 января стоимость акции Tesla впервые превысила 500 долларов. До этого, 9 января, капитализация компании впервые превысила капитализации GM и Ford вместе взятые. При этом как GM, так и Ford в 2019 году поставили свыше 2 млн автомобилей только в США, а мировые поставки Tesla составили 367,5 тыс. машин, что примерно на 50% превышает показатель предыдущего года.

Так, в четвертом квартале Tesla увеличила поставки дилерам до 112 тыс. электромобилей по сравнению с 97 тысячами в предыдущие три месяца и 104891 штук за тот же период 2018 года. При этом компания выпустила 104891 электромобиль (в третьем квартале – 96155 шт.). Как отмечается, Tesla выпустила уже около 1 тыс. автомобилей на заводе Gigafactory 3 в Шанхае. Строительство этого предприятия стартовало в январе 2019 года, оно было возведено менее чем за десять месяцев. В результате компания приступила к производству с опережением графика. Первоначально завод будет рассчитан на выпуск около 250 тыс. электромобилей и аккумуляторных блоков в год. Со временем производственные мощности будут увеличены вдвое. Это первое предприятие Tesla за пределами США.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», американский производитель электрокаров Tesla намерен инвестировать в свой первый европейский завод под Берлином около 4 млрд евро. Начало строительства в небольшом населенном пункте Грюнхайде, расположенном примерно в 40 км к юго-востоку от Берлина, запланировано на первый квартал 2020 года. Ожидается, что оно завершится к концу 2021 года и первыми будут выпускаться машины Tesla Model Y.

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