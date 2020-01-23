Mercedes-Benz анонсировал обновленный E-Class

Компания Mercedes-Benz опубликовала первые официальные фотографии прототипов, а также раскрыла некоторую информацию об обновленном седане E-Class. Премьера автомобиля должна состояться в скором времени, а его европейские продажи стартуют летом 2020 года, сообщает портал Autonews.ru.

Предполагается, что обновленный седан E-Class получит ряд стилистических изменений, в том числе новые передний и задний бамперы, а также другие головные фары и фонари, выполненные в стиле нынешних моделей CLA и CLS. В салоне появится новое рулевое колесо с сенсорными кнопками, новый индикатор качества воздуха, также информационно-развлекательный комплекс MBUX с двумя 10,25-дюймовыми дисплеями.

Обновленный Mercedes-Benz E-Class будет доступен с системой Active Distance Assist, которая, например, способна заранее самостоятельно снизить скорость, если электроника обнаружит впереди возникновение пробки, а также с функцией кругового обзора и активной системой контроля «слепых» зон.

Моторную гамму модели пополнят новые агрегаты. В частности, в линейке появится 2,0-литровая «турбочетверка» мощностью 272 л.с., работающая вместе с 48-вольтовой бортовой сетью и стартер-генератором, обеспечивающим дополнительные 22 л.с. и 250 Нм при резком ускорении. Кроме того, будет доступен 6,0-линдровый бензиновый мотор мощностью 367 л.с., также действующий по схеме «умеренный гибрид».

Напомним, с мая 2019 года седаны Е-Класса выпускаются на заводе Mercedes-Benz в подмосковном индустриальном парке «Есипово». По итогам 2019 года Mercedes-Benz Е-Класса стал лидеров в своем сегменте на российском рынке.

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