Автомобили с пробегом в 2019 году подорожали на 6%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», средняя цена легкового автомобиля с пробегом в России по итогам 2019 года составила 596,5 тыс. рублей. Это на 6,2% больше, чем в 2018 году.

В зависимости от возраста автомобиля этот показатель существенно отличается. К примеру, средняя цена 3-летней машины в 2019 году составила 1 млн 217,8 тыс. рублей – на 6,6% выше результата годичной давности. Автомобиль в возрасте 5 лет стоит в среднем 909,4 тыс. рублей (+13,4%). А вот машины, которые были выпущены не менее 10 лет назад, имеют среднюю цену 338,2 тыс. рублей – на 3,5% больше, чем в 2018 году.

Рост цен на автомобили с пробегом эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» объясняют пополнением структуры вторичного рынка более дорогими машинами, в связи с постоянным ростом цен новых автомобилей на протяжении последних пяти лет.

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