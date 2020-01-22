KIA открыла в Москве дилерский центр нового формата

В Москве на Ленинском проспекте начал работу дилерский центр KIA нового формата, открытый группой компаний Favorit Motors. Особенность этого центра – интеграция кофейни сети Coffeeshop Company, что стало для бренда KIA первым российским опытом синергии автомобильного бизнеса и индустрии HORECA.

Новый центр KIA «FAVORIT Motors Ленинский проспект» занимает общую площадь 1989 кв.м, сообщает пресс-служба корейской марки. В шоу-руме площадью более 511 кв.м кроме привычной экспозиции модельного ряда KIA выделена зона для кофейни международной сети Coffeeshop Company.

Слесарный цех площадью 713 кв.м оборудован 11 постами для слесарного ремонта. Многоуровневый склад площадью 230 кв.м способен вместить достаточное количество запасных частей, необходимых для обслуживания широкой модельной линейки KIA.

Дилерский центр KIA «FAVORIT Motors Ленинский проспект» оказывает широкий спектр услуг, включая продажу новых автомобилей KIA, запасных частей и аксессуаров, регулярное ТО, все виды работ по гарантийному и послегарантийному ремонту, диагностике и установке дополнительного оборудования. Клиентам доступны услуги и продукты KIA Finance: trade-in, кредитование, автострахование. Дилерский центр также осуществляет обслуживание корпоративных парков.

В московском регионе действует 31 дилер бренда KIA, за 2019 год здесь было продано свыше 67 тыс. автомобилей, при этом доля рынка составила 14%. Как отмечается, реновация шестого дилерского центра KIA под управлением ГК «Favorit Motors» позволит бренду закрепить свое лидерство в одном из крупнейших регионов страны.

«Автомобильная индустрия проходит период радикальной трансформации, развитие электронных систем меняет сценарии выбора и принятия решений. Поэтому становится особенно важным создание комфортного окружения, в котором уровень стресса будет предельно снижен. Дилерский центр Favorit Motors – наш первый шаг в этом направлении в России», – заявил управляющий директор KIA Motors Russia & CIS Александр Мигаль.

В настоящее время в 99 городах России работает 197 дилерских центров KIA. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 годуроссийские дилеры KIA реализовали 225901 автомобиль – это 1% меньше, чем годом ранее. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 12,8% против 12,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Напомним, в середине января 2020-го компания KIA начала производство в России нового компактного кроссовера Seltos, который ожидается в продаже в ближайшее время. Кроме того, в 2020 году на российском рынке появятся новый Mohave и кроссовер KIA Xceed.