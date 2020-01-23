Электрокроссовер Nissan Ariya может появиться в России

Компания Nissan не исключает возможности вывода на российский рынок серийного кроссовера по мотивам концепт-кара Ariya. Об этом порталу «Авто.Mail.ru» заявил PR-директор Nissan и Datsun в России Роман Скольский.

«Пока еще низкая стоимость топлива по сравнению со странами Европы, суровый климат остаются одними из важнейших причин, почему электромобили пока несильно интересны для российского рынка. Но интерес к теме в России растет с каждым годом, – отметил г-н Скольский. – Ariya представляет огромный интерес для российского рынка, мы планируем представить его российскому покупателю, но детали будем готовы сообщить позже».

Напомним, премьера концептуального электрокроссовера Nissan Ariya состоялась в октябре 2019 года на Токийском автосалоне. Этот кроссовер с нулевым уровнем выбросов сочетает передовые технологии с новой платформой для электромобилей, воплощая стратегию Nissan Intelligent Mobility. Концепт демонстрирует широкий спектр систем и сервисов для автомобилей будущего, такие как усовершенствованная система помощи при вождении ProPILOT 2.0, система управления полным приводом (с двумя электромоторами), мета-материалы с невероятными акустическими свойствами и планировщик маршрута (Smart Route Planner).

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