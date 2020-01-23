Минивэн Lexus LM вышел на китайский рынок

В Китае стартовали продажи Lexus LM – первого минивэна в гамме бренда. Пока к заказу доступна только гибридная версия LM 300h с базовой ценой 1 млн 166 тыс. юаней (около 10,47 млн рублей по текущему курсу). Для сравнения Toyota Alphard с идентичной силовой установкой в Китае стоит от 800 тыс. юаней (около 7,18 млн рублей), пишет портал Motor.ru.

Lexus LM основан на базе актуальной Toyota Alphard – у минивэнов одинаковая колесная база длиной 3000 мм и похожая компоновка салона, но за счет разницы в оперении Lexus на 65 мм длиннее Toyota. Технически LM отличается от «Альфарда» только перенастроенными амортизаторами.

В начале продаж к заказу доступны LM всего в двух комлектациях и в двух вариантах цвета – черном и белом. У базовой семиместной версии Elegance конфигурация кресел по схеме 2+2+3, у роскошной четырехместной Royal Edition – 2+2. Топовое исполнение обойдется в 1 млн 466 тыс. юаней (около 13 млн 164 тыс. рублей). В отличие от «Альфарда», сиденья второго ряда на LM отделены от передних перегородкой.

У версии Royal перегородка между салоном и водителем состоит из электрохроматического стекла, в которое встроен 26-дюймовый экран. Мультиконтурные кресла второго ряда оборудованы вентиляцией, подогревом, массажом, оттоманкой и множеством электрорегулировок. В специальной нише можно охладить пару бутылок шампанского. Кроме того, салон минивэна можно превратить в мини-кинотеатр: за аудиоподготовку отвечают 19 динамиков.

Гибридная силовая установка версии LM 300h состоит из атмосферного 2,5-литрового бензинового двигателя и двух электромоторов. Отдача системы до сих пор не названа, вероятно, на «трёхсотом» Lexus гибрид выдает те же 197 л.с., что и на Toyota Alphard. В будущем в гамме появится модификация LM 350 с 3,5-литровым бензиновым мотором V6 мощностью около 300 л.с. Минивэны могут быть заказаны с передним или полным приводом.

Выдача Lexus LM китайским клиентам марки начнется в феврале. В течение года Lexus может расширить географию продаж за пределы Поднебесной, однако вне Азии модель вряд ли предложат. В планах российского офиса Lexus на 2020 год минивэн LM не заявлен.

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