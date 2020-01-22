Mitsubishi в 2020 году планирует реализовать в России более 35 тыс. автомобилей

Компания «ММС Рус» в 2020 году планирует реализовать в России более 35 тыс. новых автомобилей Mitsubishi. Это порядка на 12% меньше по сравнению с прошлым годом, когда на российском рынке было продано 39938 автомобилей (-12%). Об этом заявил президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Осаму Иваба, отметив, что учитывая ситуацию на рынке, а также такие факторы, как увеличение ставок утилизационного сбора, в компании считаем этот целевой показатель продаж на 2020 год реалистичным и достижимым. В целом, по его словам, в «ММС Рус» позитивно оценивают возможности автомобильного рынка в России и верят, что этот спад носит временный характер.

«По результатам 2019 года автомобильный рынок показал падение в 2,3%. Но если смотреть динамику по сегментам, то можно заметить, что продажи компактных и среднеразмерных кроссоверов продолжили расти. Это еще раз доказывает, что выбранная нами стратегия, направленная на развитие модельного ряда SUV, была верной. Эти сегменты и в дальнейшем будут показывать позитивную динамику», – заявил Осаму Иваба.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле 2020 года компания Mitsubishi начнет продажи в России обновленного кроссовера ASX. Обновления коснулись дизайна, выполненного в соответствии с корпоративной дизайнерской концепцией Dynamic Shield, а также технических узлов. А в декабре в нашей стране появится обновленный внедорожник Pajero Sport, производство которого будет налажено на заводе в Калуге. Россиянам будут доступны бензиновые и дизельные варианты этой модели. Кроме того, в нынешнем году компания предложит российским покупателям новые специальные версии своих моделей, однако информация по ним пока не разглашается.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».