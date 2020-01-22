Автодилеры не спешат ставить на учет автомобили клиентов

Российские автодилеры, получив с 1 января право регистрировать проданные клиентам машины, не спешат им воспользоваться. Опрошенные агентством "РИА Новости" автодилеры объясняют это отсутствием отлаженного механизма взаимодействия с ГИБДД.

Так, для осуществления регистрационных действий дилеру нужно будет получить статус специализированной организации, документы, подтверждающие осмотр авто сотрудником салона, будут передаваться ГИБДД через портал госуслуг. Автовладелец сможет получить свидетельство о регистрации (СТС) и номера на машину прямо в салоне, стоимость услуги ограничена ФАС на уровне не более 500 рублей.

"Мы пока не получали разъяснений относительно проведения процедуры регистрации автомобилей в дилерских центрах. Мы еще не получали статус специализированной организации – процедура получения данного статуса пока не ясна, разъяснений нам не поступало. В связи с этим можно предположить, что реальное вступление закона в силу отложено – на организацию технических и бизнес-процессов потребуется определенное время", – сказал представитель "АвтоСпецЦентра", отметив, что сейчас могут лишь в качестве допуслуги поставить автомобиль клиента на учет по доверенности, как и делали это раньше.

По информации другого крупного мультибрендового дилерского холдинга, на конец прошлой рабочей недели ни один дилер в России не работал по новому закону, поскольку алгоритм получения номеров, взаимодействия с ГИБДД и авторизации дилеров не отлажен. При этом внутри самого ГИБДД есть установка не штрафовать за отсутствие номеров на дорогах, пока понятийно действуют прежние 10 дней на регистрацию, отмечает собеседник агентства.

"Мы тоже пока не ставим (выданные клиентам машины на учет – ред.). Алгоритм пока не ясен, ещё идёт процесс разработки и утверждения подзаконных актов, плюс мы не видим особого интереса со стороны клиентов", – рассказал представитель группы "Авилон".

О паузе в вопросе регистрации новых клиентских машин говорит и президент группы Favorit Motors Владимир Попов. По его словам, эта пауза связана со взаимодействием с ГИБДД.

Напомним, изначально закон о регистрации автомобилей в дилерских центрах должен был вступить в силу летом 2019 года. Но депутаты Госдумы выступили за перенос даты на 1 января 2020-го, чтобы в МВД успели подготовиться к реализации проекта.

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