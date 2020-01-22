Парк московского каршеринга в 2019 году увеличился почти вдвое

Количество автомобилей московского каршеринга в 2019 году выросло на 14,5 тыс. единиц и составило 31 тыс. машин. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, отметив, что российская столица является №1 в мире по парку каршеринга.

Как сообщает агентство «Москва», в системе электрокаршеринга значится 40 автомобилей, на которых совершено 11 тыс. поездок. В 2020 году их парк планируется расширить на 60 машин.

Напомним, ранее мировым лидером была столица Японии – Токио, где насчитывалось чуть более 20 тыс. каршеринговых автомобилей. В группу городов-лидеров по развитию каршеринга также входят Пекин и Шанхай, но автопарки там пока не превышают 20 тыс. машин.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», лидером российского каршеринга является компания Яндекс.Драйв, на долю которой приходится более половины парка. В первую тройку также входят компании «Делимобиль» и BelkaCar.

Кроме того, столичные автопарки такси в 2019 году пополнились 16 тыс. новыми автомобилями. Всего в городе работают 80 тыс. такси с разрешениями Москвы и Московской области. Согласно данным транспортного комплекса, 1,1 млн поездок совершается в сутки на всех видах транспорта новой городской мобильности.

«В большинстве своем семейные люди не готовы покупать второй автомобиль в семью, получается слишком дорого, а стоимость такси и каршеринга практически в подавляющем большинстве выгоднее финансово. Молодое поколение все меньше готово «обременять» себя собственностью и, автомобилем, в том числе. Им все менее интересен автомобиль как статусная покупка или мечта. Существенное снижение стоимости такси и бурное развитие каршеринга становится все более привлекательной альтернативой по сравнению с личным автомобилем, и эта тенденция будет только расти», – комментирует руководитель отдела продаж «Авилон. Volkswagen» Максим Васильев.

В свою очередь, директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Ермилов отмечает, что каршеринг обойдется дешевле владения собственным автомобилем, если поездки носят обычный характер (в пределах города, в режиме работа-дом). Если же стиль использования более активный – путешествия, регулярные поездки за город – использование личного транспорта сэкономит примерно 20 тыс. рублей в год, а стоимость такси выйдет дороже содержания собственного авто в два раза.

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