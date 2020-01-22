«Группа ГАЗ» поставит 100 электробусов в Москву

«Группа ГАЗ» в 2020 году поставит в Москву 100 электробусов. В соответствии с контрактом срок сервисного обслуживания транспорта составляет 15 лет. Машины будут поставлены в обновленной комплектации, обеспечивающей дополнительные комфорт и безопасность вождения, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ». Это уже вторая поставка производителя нового вида транспорта в столицу. Общая сумма контракта, включая 15-летнее сервисное обслуживание, составляет 5,6 млрд рублей.

Электробус ГАЗ с ультрабыстрой зарядкой – новый экологически чистый вид транспорта, разработанный при участии МГТУ им. Баумана на базе популярной модели низкопольного городского автобуса ЛиАЗ-5292, что позволяет обеспечить перевозчикам максимальную экономическую эффективность при эксплуатации и обслуживании техники. Поставляемые машины будут иметь обновленное рабочее место водителя: вместо нескольких дисплеев установят одну жидкокристаллическую приборную панель, на которой будет отображаться вся информация о работе систем машины. Это облегчит доступ к информации о различных диагностических данных, режимах вождения, открытия/закрытия дверей, показатели скорости, запас хода, уровень заряда батареи. Кнопки, расположенные на новом мультируле упрощают водителю процесс доступа к информации о работе систем электробуса. Помимо этого, в поставляемом транспорте будет оптимизирована компоновка салона, количество посадочных мест (30) и общая пассажировместимость (85 человек) при этом сохранятся.

Электробус ГАЗ приспособлен для всех категорий пассажиров, включая маломобильных граждан. Низкий уровень пола и механическая аппарель, система книлинг (наклон в сторону дверей на остановках) позволяют сократить время посадки/высадки. Также в салоне для маломобильных пассажиров расположены специально оборудованная накопительная площадка с кнопками связи с водителем и место для собаки-поводыря. Для комфорта и безопасности пассажиров электробус оснащен системами климат-контроля, видеонаблюдения и пожаротушения, USB-зарядками, оборудованием ГЛОНАСС, системой подсчета пассажиров, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, датчиками нахождения пассажира в дверном проеме. Раздельная система кондиционирования позволяет поддерживать комфортную температуру в салоне и в кабине водителя. Два асинхронных двигателя мощностью до 125 кВт, литий-титанатные батареи обеспечивают запас хода на одном заряде до 60 км. Силовая установка автобуса соответствует международному экологическому стандарту Zero Emission, который характеризуется полным отсутствием вредных выбросов в атмосферу.

«Группа ГАЗ» является первой в стране компанией, разработавшей новый экологически чистый вид транспорта. Первый прототип электробуса был создан в 2011 году, а уже полностью рабочий концепт был представлен публике в 2012 году. В 2018 году «Группа ГАЗ» начала серийное производство электробусов на Ликинском автобусном заводе. Электротранспорт производится в одном потоке на конвейере с дизельными и газовыми моделями.

«Группа ГАЗ» является ведущим российским производителем и поставщиком автобусов, с долей на автобусном рынке России около 80%. Модельный ряд компании включает полную линейку автобусов малого, среднего, большого и особо большого классов.

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