Great Wall покупает индийский завод General Motors

Концерн Great Wall Motor заключил договор о приобретении завода General Motors в штате Махараштра на западе Индии, запустив свой план по производству автомобилей на субконтиненте. Соглашение требует дальнейшего одобрения со стороны государственных органов. Процедура приобретения завода будет завершена в первой половине 2020 года, сообщает пресс-служба Great Wall Motor. Как отмечается, эта сделка позволит начать реализацию программы производства и продажи автомобилей GWM в Индии, а также придаст новый импульс стратегии глобализации GWM.

«Эти инвестиции заложат основу для официального выхода GWM на индийский рынок. Индия обладает огромным потенциалом, благодаря стабильным инвестициям местная экономика быстро развивается», – отметил вице-президент Great Wall Сян Шан Лю. По его словам, компания представит продукцию Haval и Great Wall EV на предстоящем международном автосалоне в Дели, где будет дан старт реализации официальной стратегии Great Wall Motor.

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